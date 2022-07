PS5 Pro, 4K dinamici a 120 fps e 4K a 60 fps con RT migliorato negli ultimi rumor

PS5 Pro, l'eventuale upgrade mid-gen della console Sony, continua a far parlare: gli ultimi rumor riportati dal creator inglese Foxy parlano di una grafica a 4K dinamici e 120 fps oppure 4K reali e 60 fps, in quest'ultimo caso con ray tracing migliorato.

Si tratta fondamentalmente di una conferma rispetto a informazioni già apparte alcune settimane fa in relazione alle specifiche tecniche di PS5 Pro, ma con qualche dettaglio in più, nello specifico un SSD che rimarrebbe identico all'attuale e una finestra di uscita prevista per l'autunno del 2024.

"Le specifiche target non definitive di PS5 Pro suggeriscono che PlayStation 6 potrebbe essere capace di renderizzare 4K nativi a 120 fps, 8K dinamici a 60 fps e 8K nativi a 30 fps", ha stimato Foxy. "Al momento sembra assurdo, ma stiamo parlando di un sistema in arrivo in teoria fra il 2027 e il 2028."

Molto probabilmente per quel periodo i televisori 8K si saranno diffusi come gli attuali 4K, in effetti, e le home console dovranno adeguarsi a quel livello di fedeltà visiva, con tutto ciò che comporta in termini di componentistica hardware.

Certo, rimane il fatto che per il momento i rumor su PlayStation 5 Pro vanno presi esattamente per ciò che sono, visto che un'eventuale ufficializzazione non arriverà prima di un paio di anni.