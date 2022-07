Fall Guys ha un clone chiamato Stumble Guys ed è un successo su smartphone

Stumble Guys, un clone di Fall Guys: Ultimate Knockdown per smartphone, sta riscuotendo grande successo su dispositivi mobile, tanto da essersi piazzato primo nelle classifiche dei giochi gratuiti più scaricati per iPhone sia negli USA che in UK.

Stumble Guys è un battle royale free-to-play realizzato dallo studio finlandese Kitka Games che ha più di un punto in comune con il titolo Mediatonic, come potrete vedere nel trailer qui sotto. Proprio come Fall Guys, è un gioco multiplayer a eliminazione diretta, con i giocatori che competono in una serie di sfide su percorsi colorati, finché non ne rimane uno solo. Il soft launch del gioco è avvenuto nella seconda metà del 2020, con il lancio globale che è seguito a gennaio del 2021.

Nonostante avesse riscosso in passato un discreto successo, ma non eclatante, nelle ultime settimane il sosia è diventato estremamente popolare su smartphone. Probabilmente ciò è dovuto all'assenza di una versione iOS e Android di Fall Guys: Ultimate Knockdown in combinazione con la seconda giovinezza che sta vivendo il battle royale di Mediatonic ora che è diventato un free-to-play su console e PC.

Come riporta VGC, Stumble Guys ad oggi è stato scaricato da oltre 163 milioni di persone e ha generato 21,5 milioni di dollari. Oltre ad essere primo nelle classifiche UK e USA per iPhone, attualmente è anche nella top 10 di Google Play negli stessi paesi. A ottobre dello scorso anno, Stumble Guys è stato pubblicato su PC, con gli sviluppatori che affermano giornalmente che ci giocano 18 milioni di utenti.

Stumble Guys era stato scaricato 32,8 milioni di volte lo scorso giugno, con i download che hanno subito un'impennata il 25 giugno (ovvero quattro giorni dopo il passaggio alla formula free-to-play da parte di Fall Guys) quando è stato installato da 1,5 milioni di giocatori in un solo giorno.