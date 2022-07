GTA 6 impegna tutta Rockstar Games, siamo pronti a un gioco simile?

GTA 6 sta tenendo impegnati tutti gli studi di Rockstar Games, stando a una dichiarazione rilasciata proprio dal team di sviluppo per spiegare i motivi per cui produzioni live service come Red Dead Online sono state trascurate e non riceveranno più aggiornamenti. Parliamo insomma di un progetto enorme, probabilmente il più grande che si sia mai visto: siamo pronti a un gioco simile?

Addirittura nelle ultime ore hanno cominciato a circolare voci secondo cui le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2 sarebbero state cancellate a causa di GTA 6 e della gigantesca mole di lavoro che il nuovo capitolo della serie comporta. Ebbene, come stanno davvero le cose?

L'enorme leak di GTA 6 spuntato in rete qualche giorno fa dà un'idea delle dimensioni e delle ambizioni del progetto, che anche stavolta sembra ci metterà alla guida di tre differenti personaggi, nell'ambito di una campagna che si dice durerà circa settantacinque ore.

Naturalmente l'esperienza non si esaurirà al termine della storia di Ricardo, Casey e Rose (sempre che siano davvero questi i nomi dei protagonisti di Grand Theft Auto 6), anzi la sconfinata mappa open world che farà da sfondo alle nostre scorribande includerà senz'altro una quantità virtualmente infinita di attività con cui potersi cimentare, da soli o in multiplayer.

Grand Theft Auto, due vetture sfrecciano in un artwork ufficiale

Ci troveremo insomma di fronte a qualcosa di inedito in termini di ambizioni, un titolo che potrebbe rivelarsi il videogioco più costoso di sempre sul piano del budget, e che punterà senz'altro a superare l'incredibile successo riscosso finora da GTA 5, con i suoi 165 milioni di copie vendute su tre differenti generazioni di console.

Certo, sorprende che il progetto abbia completamente assorbito Rockstar Games, tanto da impedire ai pur numerosi studi di occuparsi di altro che non sia la piattaforma GTA Online, impossibile da trascurare anche per gli inevitabili risvolti del passaggio alla prossima generazione con il sesto capitolo.

GTA 5, i protagonisti in un artwork ufficiale

Considerato l'addio di Dan Houser nel 2020, sarà davvero interessante capire se il team di sviluppo sarà in grado di soddisfare le tremende aspettative che circondano GTA 6. Una cosa però è certa: se dovessero centrare l'obiettivo anche stavolta, probabilmente quello che porteranno nei negozi sarà un game changer che nessuno potrà esimersi dall'acquistare.

Voi che ne pensate? Quali sono le vostre speranze e le vostre previsioni per il nuovo episodio? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.