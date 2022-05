Take-Two: GTA 5 a quota 165 milioni di copie, Red Dead Redemption 2 sale a 44 milioni

Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games e 2K, ha pubblicato il resoconto con i dati finanziari dell'ultimo trimestre e anno fiscale, svelando che GTA 5 ha distribuito 165 milioni di copie nel mondo, mentre Red Dead Redemption 2 è a quota 44 milioni di copie. Ottimi risultati anche per WWE 2K22, NBA 2K22 e Tiny Tina's Wonderlands.

GTA 5 ancora una volta si conferma un campione di incassi, dato che dall'ultimo trimestre ha totalizzato altre 5 milioni di copie distribuite. L'incremento in realtà è simile a quello dei precedenti trimestri nonostante il lancio delle nuove edizioni per PS5 e Xbox Series X|S, ma Hannah Sage, EVP of finance di Take-Two, ha dichiarato a GamesIndustry che le vendite di queste due versioni hanno superato le aspettative della compagnia. Volendo dare un'interpretazione, probabilmente con l'allentamento delle restrizioni per il Covid le vendite totali del gioco sarebbero diminuite, ma grazie al debutto su PS5 e Xbox Series X|S sono rimaste comunque in linea ai trimestri precedenti. Le vendite totali della serie Grand Theft Auto ora ammontano a 375 milioni di unità.

Red Dead Redemption 2 invece ha superato il tetto delle 44 milioni di copie distribuite nel mondo, dunque sono state acquistate più di un milione di copie nell'ultimo trimestre. Ribadendo gli ultimi dati di NPD, Take-Two ha affermato che Red Dead Redemption 2 è il secondo gioco più venduto degli ultimi 5 anni negli Stati Uniti.

GTA 5

Take-Two si ritiene inoltre soddisfatta delle vendite dei titoli pubblicati da 2K. NBA 2K22 ha raggiunto quota 10 milioni di copie vendute, superando se pur di poco la precedente iterazione della serie.

Nessun numero preciso invece per WWE 2K22 e Tiny Tina's Wonderlands, ma Take-Two afferma di essere soddisfatta dei risultati di entrambi. Il primo nel mese di lancio ha superato i risultati dei precedenti due capitoli, mentre Tiny Tina's Wonderlands è stato "il miglior lancio di un nuovo brand di 2K da molti anni a questa parte" con quasi il 30% delle copie acquistate da utenti nuovi all'universo di Borderlands.