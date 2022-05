Take-Two sarà la prossima grande acquisizione videoludica? Il CEO dice la propria

Sono anni intensi per il mercato videoludico. A intervalli regolari, grandi compagnie come Sony e Microsoft acquistano nuovi studi di sviluppo ed editori. Take-Two sarà forse la prossima? Il CEO Strauss Zelnick ha detto la propria a riguardo, affermando che la compagnia ama essere indipendente.

Precisamente, le parole di Zelnick sono state espresse durante un'intervista con IGN USA. Il CEO di Take-Two ha affermato: "Siamo una compagnia ad azionariato diffuso e siamo qui per supportare i nostri azionisti. Ciò detto, il nostro curriculum in qualità di impresa indipendente è piuttosto straordinario, soprattutto se escludi gli ultimi tre mesi. Pensiamo che di fronte a noi ci siano tempi d'oro, e noi amiamo essere un'organizzazione indipendente. Al tempo stesso, noi siamo qui per supportare gli azionisti".

Il logo di Take-Two

In altre parole, Zelnick non esclude completamente la possibilità di un'acquisizione, nel caso nel quale sia la scelta migliore per la compagnia e per gli azionisti. Al tempo stesso, sottolinea come Take-Two abbia il desiderio di rimanere indipendente. Ricordiamo anche che Take-Two stessa è in prima linea per quanto riguarda le acquisizioni videoludiche: la compagnia ha acquistato Zynga per una grossa cifra, la seconda più alta di sempre.

Inoltre, Zelnick afferma che Take-Two guarda sempre a nuove possibilità d'acquisizione.