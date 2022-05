FIFA passerà a 2K? La risposta di Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two

2K stringerà un accordo per ottenere la licenza ufficiale FIFA? L'ipotesi in realtà circola in rete da diversi mesi, ma ora che la separazione tra FIFA ed Electronic Arts è stata confermata ufficialmente è tornata in auge. A tal proposito, ha risposto Strauss Zelnick, CEO della compagnia madre Take-Two, che ha spiegato che l'azienda è interessata ad espandersi nel mercato dei titoli sportivi in generale, ma che al momento non c'è "nessun piano" da discutere riguardo a un possibile "FIFA 2K".

Per chi si fosse perso le ultime, l'accordo tra Electronic Arts e FIFA si concluderà con FIFA 23: i prossimi giochi della serie si intitoleranno EA Sports FC dal prossimo anno. Nel frattempo la FIFA ha intenzione di concedere la licenza ufficiale a più parti contemporaneamente, con i primi giochi nati con accordi con le terze parti usciranno già quest'anno, mentre per il 2024 è previsto il debutto di un nuovo gioco simulativo di grande spessore, ma che al momento non è ancora chiaro da chi verrà realizzato.

FIFA 22

Già da diverso tempo in molti hanno associato il futuro del brand a 2K, dato che il portfolio della compagnia include altri giochi sportivi. Il CEO di Take-Two Zelnick non si è sbottonato più di tanto sulla questione, confermando però l'interesse della compagnia nell'espandersi con altri titoli sportivi.

"Siamo decisamente interessati ad espandere le nostre opportunità nello sport e la FIFA ha un grande marchio e un'influenza incredibile, ma non abbiamo piani attuali di cui discutere", ha affermato Zelnick.

"Abbiamo notato [che la licenza FIFA è disponibile] e tendiamo a essere sempre attenti ai nostri affari. Siamo entusiasti di sviluppare la nostra attività sportiva e non abbiamo molto altro da dire al momento".

Anche se ci fosse una trattativa in corso probabilmente si sta svolgendo a porte chiuse, dunque è naturale che Zelnick a prescindere non si sbilanci più di tanto sulla questione. In ogni caso l'interesse c'è e Take-Two è una delle poche compagnie che potrebbe effettivamente permettersi una licenza esosa come quella di FIFA, oltre ad avere una grande esperienza con i titoli sportivi.