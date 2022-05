Take-Two: 8 nuovi giochi remaster in arrivo dalla compagnia madre di Rockstar e 2K

Take-Two Interactive - compagnia madre di Rockstar Game, 2K e non solo - ha da poco pubblicato un rapporto finanziario all'interno del quale spiega che ha intenzione di pubblicare 8 giochi remaster entro il 2025.

In questo momento non abbiamo altre informazioni ufficiali riguardo a queste giochi remaster di Take-Two. Ovviamente, uno dei candidati più credibili è Rockstar Games. Il team ha infatti già pubblicato la remaster Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition che include Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City, e Grand Theft Auto: San Andreas in versione rimasterizzata. Non è impossibile che la compagnia continui in questa direzione, magari con GTA 4.

Inoltre, non dimentichiamo che Red Dead Redemption potrebbe essere rimasterizzato per PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S e, in tale occasione, portato su PC. Infine, impossibile non citare anche Bully, da anni al centro di rumor. Ovviamente, ci sono anche altri team di sviluppo che potrebbero proporre versioni rimasterizzate dei propri giochi, come i vari team di 2K. Per il momento si tratta solo di speculazioni, però.

Grand Theft Auto: The Trilogy

Le remaster non sono sempre viste positivamente dai giocatori, che le considerano una mancanza di creatività o innovazione. Al tempo stesso, sono un modo molto comodo per permettere a nuovi giocatori di accedere a vecchi giochi sulle nuove console, con grafica migliorata e - di tanto in tanto - nuovi contenuti. Inoltre, le remaster sono un investimento conveniente per le compagnia come Take-Two, in quanto lo sviluppo costa molto meno rispetto a quello di un nuovo gioco e vi è già un pubblico appassionato e interessato al prodotto.

Take-Two ha anche detto la propria riguardo alla possibilità di essere acquistata da un'altra società.