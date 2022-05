PlayStation Plus Extra e Premium: il lancio slitta di un giorno in Europa, la nuova data di uscita

Sony ha aggiornato i piani per il lancio dei tier Extra e Premium di PlayStation Plus, con la data di uscita per l'Europa fissata al 23 giugno, quindi con un giorno di ritardo rispetto a quanto precedentemente annunciato.

La conferma è arrivata con il post del PlayStation Blog di ieri, dove è stata presentata una corposa lista di giochi inclusi con PS Plus Extra e Premium, nonché dettagli su prove a tempo e la cadenza con verranno aggiunti nuovi titoli al catalogo.

Da qui apprendiamo che il lancio dei nuovi livelli è fissato per il 24 maggio in Asia, il 2 giugno per il Giappone, il 13 giugno per Nord e Sud America e per l'appunto il 23 giugno per Europa, Australia e Nuova Zelanda. Ad eccezione delle due Americhe, le date per ogni regione sono slittate di un giorno rispetto all'annuncio originale, segno che forse sono state aggiornate in base ai fusi orari locali.

Parliamo di un ritardo davvero piccolo rispetto alla tabella di marcia iniziale, ma che valeva la pena segnalare considerando quanti giocatori stanno aspettando il lancio del PlayStation Plus 2.0 per accedere al vasto catalogo di titoli PS5 e PS4 di Extra e Premium, che include Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed: Valhalla, giusto per citarne alcuni.

Rimanendo in tema, ieri Ubisoft ha annunciato che Ubisoft+ arriverà anche su PS5 e PS4. Inoltre gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno accedere al catalogo di Ubisoft+ Classic, una selezione 27 titoli della compagnia francese che verrà espansa durante il corso del 2022.