PlayStation Plus: dettagli su prove a tempo e nuovi giochi mensili per gli abbonati

Nella nuova ondata di informazioni pubblicata oggi da Sony sul nuovo PlayStation Plus, emergono delucidazioni anche sulle prove a tempo e sulla tempistica di introduzione di nuovi giochi gratis per gli abbonati, come riportato dal PlayStation blog.

Le prove gratuita a tempo, come abbiamo riportato in precedenza, consentono di giocare ai titoli in questione per due ore in totale. Al momento, i giochi previsti sono i seguenti:

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri - Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West - Guerrilla, PS4/PS5

Cyberpunk 2077 - CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 - Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina's Wonderland - 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 - 2K Games, PS4/PS5

Dopo aver scaricato una versione di prova del gioco completo, potrai giocarci per due ore per la maggior parte dei giochi: il contatore del tempo di gioco si attiva solo quando sei in gioco. È un ottimo modo per provare i giochi prima di acquistarli. Inoltre, se effettui l'acquisto, i trofei e i dati salvati nel periodo di prova non andranno persi.

Inoltre, Sony ha svelato la tempistica di aggiunta di nuovi giochi al catalogo, che avverrà su base mensile.

All'inizio di ogni mese, arriveranno dunque nuovi giochi nel catalogo di PlayStation Plus, vediamo più precisamente come: