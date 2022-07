Red Dead Redemption 2: versioni PS5 e Xbox Series X|S cancellate a causa di GTA 6, per un rumor

Stando alle parole di Tez2, noto insider nel panorama dei giochi Rockstar Games, a quanto pare le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2 sono state cancellate per concentrare tutti gli sforzi della software house sull'attesissimo GTA 6.

Tramite gtaforums.com, l'insider ha affermato che Rockstar Games ha cancellato o bloccato i lavori per le versioni current gen di Red Dead Redemption 2, così come quelli per una versione "Enhanced" del Rockstar Editor.

Red Dead Redemption 2

Come riportato in una precedente notizia, sempre secondo Tez2, la compagnia avrebbe bloccato i lavori anche su delle remaster/remake di GTA 4 e il primo Red Dead Redemption, anche in questo caso per concentrare gli sforzi su GTA 6. Indiscrezioni successivamente corroborate anche dalle fonti di Kotaku.

Inoltre, pochi giorni fa Rockstar Games fa ha annunciato ufficialmente che diminuirà il supporto previsto per Red Dead Online, la componente multiplayer di Red Dead Redemption 2, con la forza lavoro che verrà dirottata nello sviluppo del prossimo Grand Theft Auto.

Nonostante siano indiscrezioni da prendere con le pinze, viene da pensare che GTA 6 sia un progetto dalle dimensioni davvero gargantuesche, a tal punto da costringere Rockstar Games a bloccare altre produzioni di spessore pur di riuscire a rispettare la scaletta di produzione.