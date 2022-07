GTA 6: i remake di GTA 4 e Red Dead Redemption sarebbero stati bloccati per il nuovo capitolo

Stando a un nuovo resoconto di Zack Zwiezen per Kotaku, GTA 6 sarebbe la causa dello stop ai lavori sui remake di GTA 4 e Red Dead Redemption. Sostanzialmente Rockstar Games vuole concentrarsi sul nuovo capitolo della serie, facendoci confluire sopra tutte le sue forze.

GYA 6 ha la priorità su tutto

Kotaku ha confermato però che buona parte della colpa sarebbe da attribuirsi alla pessima ricezione di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, come riportato ieri dall'insider Tez2.

Le fonti del giornalista di Kotaku gli hanno confermato esattamente la bontà di quell'indiscrezione, aggiungendo che così facendo Rockstar Games spera che i giocatori dimentichino con il tempo la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Evidentemente dentro lo studio devono esserci state molte discussioni in seguito alle tante critiche ricevute e non si vuole più rischiare un caso simile.

Detto questo, pare che i remake di GTA 4 e Red Dead Redemption non siano stati completamente cancellati, ossia sembra più che altro che siano stati accantonati, per essere ripresi dopo il lancio di GTA 6, quando la situazione tornerà più rilassata.