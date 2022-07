Ubisoft Forward, l'evento di settembre ha un data: sarà dedicato ad Assassin's Creed?

È stato annunciato un nuovo Ubisoft Forward con tanto di data ufficiale: si terrà il prossimo 10 settembre alle 21.00, ha rivelato la casa francese, e molto probabilmente sarà dedicato al franchise di Assassin's Creed.

Ubisoft aveva infatti dichiarato che il futuro di Assassin's Creed sarà svelato a settembre, ma a quanto pare nell'ambito della medesima presentazione troveranno spazio anche altri progetti.

"Ubisoft Forward tornerà il 10 settembre alle 21 (ora italiana) con un carico di rivelazioni e novità sui tanti giochi e progetti a cui lavorano i team Ubisoft di tutto il mondo", si legge infatti nel comunicato visibile sul sito ufficiale del publisher.

Come già riportato, domani il format di Ubisoft Forward tornerà a sorpresa per l'evento di presentazione di Skull and Bones, il gioco dedicato alle battaglie navali fra pirati che la casa francese ha annunciato nel 2017.