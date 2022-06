Skull & Bones: la data d'uscita ufficiale potrebbe essere stata svelata da un insider

Skull & Bones è sparito dai radar ormai da anni, ma il 2022 pare che sia l'anno giusto per poterci finalmente giocare. Più precisamente la data d'uscita ufficiale dovrebbe essere l'8 novembre 2022, come riportato dall'insider Aggiornamenti Lumia su Twitter, noto per aver già diffuso notizie riservate relative a Ubisoft.

Da notare che a confermare l'informazione è arrivato anche l'insider Tom Henderson, che ha messo una spunta verde di conferma sotto al post del "collega" gola profonda.

Naturalmente il tutto va preso con le dovute cautele, perché per ora non c'è niente di ufficiale. Nemmeno il gioco, a dirla tutta.

Comunque sia le voci relative a Skull & Bones si sono moltiplicate nelle ultime settimane, segno che qualcosa si sta muovendo. Del resto Ubisoft è famosa per le fughe di notizie. Negli ultimi anni è riuscita a mantenere segreti pochissimi annunci, con le uscite più importanti che sono tutte finite online prima del tempo.

Skull & Bones fu annunciato all'E3 2017 e mostrato in forma giocabile, per poi finire in un limbo dal quale finora non è ancora ufficialmente ufficio. Racconti dietro le quinte vogliono che il progetto sia stato completamente rivisto nel corso degli anni di silenzio. Vedremo se sarà valsa la pena di attendere.