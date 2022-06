Skull & Bones verrà nuovamente presentato a luglio, secondo Tom Henderson

Secondo il solito Tom Henderson, Ubisoft avrebbe intenzione di presentare nuovamente Skull & Bones in un evento previsto per l'inizio di luglio 2022, che dunque sarebbe molto vicino, visto che si parla di un paio di settimane di distanza.

Il gioco piratesco di Ubisoft ha avuto una genesi molto complessa, tanto da aver rasentato più volte il rischio "vaporware", con il progetto che è sembrato in diversi casi naufragare e venire cancellato.

Skull & Bones, un'immagine

A quanto pare non è così: Ubisoft ha voluto puntare sul concept e ha deciso piuttosto di rilanciarlo, effettuando un reboot che verrà presentato più nel dettaglio tra pochi giorni, secondo quanto riferito da Henderson.

L'idea è che sia previsto un evento di presentazione nella settimana che inizia il 4 luglio, ovvero tra il 4 e il 10 luglio 2022. Per il resto, non ci sono dettagli sui contenuti della presentazione né sulla sua forma, tranne il fatto che conterrà ovviamente Skull and Bones e probabilmente mostrerà il gameplay rinnovato del gioco.

Il titolo resta alquanto misterioso, perché dopo la prima presentazione dovrebbe essere stato piuttosto modificato dagli sviluppatori. A fine aprile avevamo visto un gameplay trafugato che presentava alcune caratteristiche del gioco, mentre pochi giorni fa è comparsa la sua classificazione per PS5, Xbox Series X|S, Stadia e PC, facendo pensare alla cancellazione delle versioni per console di vecchia generazione.