Dopo Elden Ring, Miyazaki vuole creare un gioco "fantasy più astratto"

Tra i nuovi progetti a cui Hidetaka Miyazaki vorrebbe lavorare nel prossimo futuro c'è anche un nuovo gioco dall'ambientazione "fantasy ma più astratta" rispetto all'immaginario classico, cosa che a dire il vero FromSoftware ha sempre cercato di raggiungere.

Nell'intervista pubblicata da 4Gamer, dalla quale sono emersi dettagli su diversi nuovi progetti non ancora svelati e sul fatto che un nuovo gioco è nelle fasi finali di sviluppo, emerge anche questo interessante dettaglio sulle aspirazioni di Miyazaki, che evidentemente non si discostano moltissimo dai lavori svolti in precedenza.

In base a quanto riferito, il creatore di Dark Souls ed Elden Ring vorrebbe costruire qualcosa che possa corrispondere a un'ambientazione fantasy più astratta rispetto alla normale visione, dunque probabilmente slegata dalle epopee medievaleggianti che solitamente si associano a questo tipo di genere letterario e videoludico.

Elden Ring, un'immagine del gioco

D'altra parte, il fantasy occupa uno spettro di esperienze e visioni veramente ampio e FromSoftware ha già dato dimostrazione di saper spaziare all'interno di questo.

In effetti, lo stesso Elden Ring non è facilmente ascrivibile al genere del fantasy medievale classico, viste le stranezze che lo caratterizzano. In ogni caso, Miyazaki ha detto di aver già buttato giù alcune idee su questo misterioso progetto e che la sua visione astratta non corrisponde a quelle viste nelle produzioni precedenti di FromSoftware, dunque non sappiamo bene cosa aspettarci.