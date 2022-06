Skull & Bones classificato per PS5, Xbox Series X|S, Stadia e PC, ma non per PS4 e Xbox One

Come segnalato da Twisted Voxel, la rating board del Brasile ha classificato Skull & Bones per PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC, ma non per PS4 e Xbox One. Questo potrebbe suggerire che il gioco potrebbe non essere poi così lontano dai giochi negozi, nonché che forse le versioni old-gen non state cancellate.

Annunciato nell'ormai lontano E3 del 2017 per PC, PS4 e Xbox One, Skull & Bones è stato rimandato in più di un'occasione, con voci di corridoio che affermano che lo sviluppo è re-iniziato più volte da zero. A settembre dell'anno scorso, il noto leaker Tom Henderson ha condiviso delle immagini e informazioni sul gameplay di Skull & Bones. Al momento, sappiamo che l'obiettivo di Ubisoft è pubblicare Skull & Bones entro marzo 2023.

A marzo di quest'anno, inoltre, Ubisoft ha dato via al programma insider di Skull & Bones, permettendo a una ristretta cerchia di giocatori selezionati di provarlo in anteprima, segno che il gioco non solo è vivo e vegeto ma che i lavori sembrerebbero essere in una fase avanzata. Al momento la compagnia

Skull & Bones

La classificazione del gioco in Brasile dunque potrebbe suggerire che la data di uscita non è lontana e al tempo stesso che Skull & Bones potrebbe non arrivare su PS4 e Xbox One contrariamente a quanto annunciato inizialmente da Ubisoft.

Un po' come nel caso di Gotham Knights, forse anche la compagnia francese è arrivata alla conclusione che realizzare le versioni old-gen avrebbe impedito di raggiungere il livello qualitativo sperato. Ma per saperlo con certezza non resta che attendere conferme ufficiali da parte di Ubisoft.