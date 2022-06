Neon White: trailer di lancio dell'action di Annapurna per Nintendo Switch e PC

Annapurna Interactive e gli sviluppatori di Angel Matrix hanno pubblicato il trailer di lancio di Neon White, frenetico action che mischia tempismo d'esecuzione e scelta strategica di carte da utilizzare, con elementi platform e combattimenti, da oggi disponibile su Nintendo Switch e PC.

In Neon White vestiremo i panni di un assassino cacciatore di demoni che deve liberare il paradiso da queste oscure minacce per guadagnarsi un posto nei cieli. Il gioco è caratterizzato da un gameplay frenetico ma anche molto tecnico, con ogni livello che chiede di eliminare tutti i nemici entro un tempo prestabilito, sfruttando al meglio tutte le armi a disposizione, rappresentate da delle carte da giocare al momento giusto per ottenere i risultati migliori possibili.

Il titolo di Annapurna Interactive e Ben Esposito è riuscito a colpirci in positivo, come potrete leggere nella nostra recensione di Neon White, dove Nicola Armondi afferma:

"Neon White è un gioco divertente, immediato, ma impegnativo e con un design perfetto. La trama è piacevole e balla tra il comico e il drammatico, risultando sempre interessante. Si rivolge soprattutto a chi ama andare in cerca del record in ogni livello e invoglia a rigiocare ancora e ancora; per tutti gli altri, ci sono comunque un po' di attività aggiuntive che permettono di scoprire di più sulla trama e sbloccare livelli extra."