Housemarque: la nuova IP per PS5 utilizzerà delle idee scartate per Returnal

La nuova IP in esclusiva per PS5 di Housemarque utilizzerà alcune delle idee scartate per Returnal, stando a quanto dichiarato da Eevi Korhonen, senior narrative designer del team della scuderia dei PlayStation Studios.

Korhonen spiega che Returnal è stato un progetto molto ambizioso per Housemarque e che inizialmente il team aveva elaborato numerose idee e soluzioni narrative, che tuttavia alla fine ha deciso di scartare.

"Returnal era molto ambizioso. Abbiamo sognato in grande, ma abbiamo dovuto tagliare molte cose. Tutte queste idee e sistemi narrativi. Sono molto entusiasta di raccogliere quei pezzi e vedere come si adattano alla trama della nostra nuova IP", ha detto la Korhonen in un'intervista con VGC, aggiungendo che ora il team ha più esperienza rispetto a quando ha lavorato a Returnal.

"Non sapevamo quanto sarebbe stato grande Returnal, costruire una nuova piattaforma con un nuovo motore con un nuovo team, tutte queste cose richiedono un po' di apprendimento. Ora abbiamo questa squadra che è passata attraverso il fuoco e ha imparato a costruire un gioco come Returnal. Ora iniziamo più forti".

Returnal

A marzo Housemarque ha confermato di essere al lavoro su una nuova IP per PS5. Il managing director di Housemarque, Ilari Kuitten, aveva dichiarato in un'intervista che i lavori erano ancora in una fase concettuale, con lo studio che stava vagliando diverse idee, non escludendo l'ipotesi di realizzare un titolo live service.

E per quanto riguarda Returnal? La storia di Selene si è conclusa? A questa domanda, Eevi Korhonen non ha escluso un possibile sequel, affermando tuttavia che al momento lo studio è totalmente concentrato sulla nuova IP.

"Non posso dire molto al riguardo. Ma penso che i ragazzi (di Housemarque) si siano lasciati sfuggire a inizio anno che stiamo lavorando a una nuova IP. Ovviamente, se torneremo a raccontare la storia di Selene dopo è ancora da decidere."