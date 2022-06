Final Fantasy 7: Remake Intergrade arriva su Steam, è ottimizzato per Steam Deck

Final Fantasy 7: Remake Intergrade è in dirittura d'arrivo su Steam. In occasione dell'evento di celebrazione del 25° anniversario della settima fantasia finale, Square Enix ha annunciato che il remake sarà disponibile nel negozio di Valve a partire da oggi, venerdì 17 giugno 2022. Non solo, è stato svelato che il gioco è ottimizzato per Steam Deck.

Come accennato in apertura, su Steam sarà disponibile la versione Intergrade, che include FF7R Episode Intermission, un episodio aggiuntivo con protagonista Yuffie. Ecco l'elenco completo dei contenuti:

Final Fantasy 7 Remake

Contenuto scaricabile FF7R EPISODE INTERmission (nuovo episodio Yuffie)

Shuryactus

Bracciale di Midgar

Bracciale Shinra

Bracciale di Corneo

Cintura da fuoriclasse

Cristallo di mako

Orecchini del ritorno

Materia di invocazione Carbuncle

Materia di invocazione Chocobino

Materia di invocazione Kyactus

Potrete raggiungere la pagina Steam di Final Fantasy 7 Remake Intergrade a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake per PC è disponibile anche su Epic Games Store al prezzo di 79,99 euro, nonché su PS4 e PS5.