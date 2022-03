Skull & Bones: al via il programma Insider per provarlo in anteprima, è vivo e vegeto

Ubisoft ha annunciato l'apertura delle iscrizioni al programma Insider di Skull & Bones, grazie al quale alcuni utenti selezionati potranno provare in anteprima il gioco. A prescindere che riusciate a partecipare o meno, si tratta di una buona notizia, in quanto significa che lo sviluppo del gioco è in una fase avanzata.

Potrete iscrivervi all'Insider Program di Skull & Bones tramite questo link. Come spiega Ubisoft, si tratta di una "fase di testing live alla quale partecipano giocatori selezionati che vengono invitati a giocare a una prima versione del gioco in condizioni reali e in anteprima assoluta", con l'obiettivo principale di raccogliere dati e feedback, per ripulire il codice di gioco da bug e correggere il tiro su alcune dinamiche di gioco che potrebbero non soddisfare i tester.

Annunciato nell'ormai lontano E3 del 2017, Skull & Bones è stato rimandato più e più volte, con voci di corridoio che affermano che lo sviluppo è re-iniziato più volte da zero. A settembre dell'anno scorso, il noto leaker Tom Henderson ha condiviso tante immagini e informazioni sul gameplay di Skull & Bones, affermando che il gioco è vivo e vegeto, con lo sviluppo in una fase avanzata.

Insomma, come accennato in apertura, questa fase di testing a numero chiuso dimostra che effettivamente lo sviluppo si sta avvicinando alla fase conclusiva, con novità su Skull & Bones che potrebbero arrivare a breve, chissà magari già durante lo State of Play di stasera.