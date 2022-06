God of War: Ragnarok: uscita nel 2022, ribadisce Jason Schreier

Jason Schreier ha ribadito di nuovo che secondo lui Sony potrebbe annunciare presto la data d'uscita di God of War: Ragnarok, che stando alle sue informazioni cadrà a novembre 2022. Ha però anche negato di aver mai scritto di uno State of Play in arrivo a fine mese, come fatto da altri presunti insider in cerca di brutte figure mondiali.

Schreier: "Sì, ho detto che Sony dovrebbe presto annunciare la data d'uscita (novembre) di God of War: Ragnarok. Non ho mai detto niente su di uno spettacolo."

Interessante il fatto che l'affermazione di Schreier sia arrivata in risposta a un utente che gli attribuiva il fatto di aver anticipato implicitamente uno State of Play per fine giugno, quando effettivamente il giornalista di Bloomberg non l'ha mai fatto.

Per il resto l'uscita di God of War: Ragnarok su PS5 e PS4 rimane fissata per il 2022, come da precedente comunicazione di Sony. Speriamo che la data d'uscita venga comunicata presto, così da mettere fine a tutte le voci.