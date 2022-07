Skull and Bones: annunciato l'evento di presentazione

Ubisoft ha annunciato che il 7 luglio 2022 alle ore 20.00 presenterà di nuovo Skull and Bones nel corso di un Ubisoft Forward . Si tratta di un titolo dalla lavorazione lunga e problematica, che pare aver finalmente trovato la via della pubblicazione.

Il 2022 dovrebbe essere l'anno giusto per Skull and Bones. Stando a diverse voci, Ubisoft pare avere stretto un accordo con il governo di Singapore per l'uscita del gioco, accordo che dovrebbe scadere a breve. Quindi difficilmente sarà rimandato ancora. La speranza è che non sia stato chiuso in fretta e furia per non disattendere il contratto, anche se un recente resoconto di Ethan Gach di Kotaku ha gettato delle lunghe ombre sullo stato del gioco. Stando a lui, Skull and Bones avrebbe ancora molti problemi, tanto da portare Ubisoft a cancellare i test previsti per il periodo estivo.

Altre voci parlano dell'8 novembre 2022 come data d'uscita definitiva, quantomeno della prima versione del gioco.