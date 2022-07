Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion: nuove immagini e dettagli da Square Enix

Una delle nuove immagini di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato delle nuove immagini di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, accompandole con delle nuove informazioni sul gioco. In particolare ha svelato alcuni aspetti che sono stati rivisti rispetto all'originale per PSP. Intanto vediamo le immagini:

Parlando di dettagli, Square Enix parla di telecamera e movimenti dei personaggi migliorati, di interfaccia utente ottimizzata, di un nuovo battle systema basato sui menù, di nuovi arrangiamenti per la musica di sottofondo realizzati da Takeharu Ishimoto e di doppiaggio completo delle scene che su PSP erano di solo testo.

L'annuncio ci ricorda anche che Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sarà disponibile questo inverno per PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X e S.

Per chi non lo conoscesse, si tratta del remake dello spin-off di Final Fantasy VII pubblicato solo su PSP. Per avere più dettagli, leggete la nostra anteprima di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion.