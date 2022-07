GTA 4 e Red Dead Redemption: Rockstar Games aveva in programma di rimasterizzarli, per un rumor

L'insider Tez2, specializzato in fughe di notizie dal mondo Rockstar Games, ha riportato che il prestigioso studio di sviluppo aveva intenzione di rimasterizzare GTA 4 e Red Dead Redemption, ma che alla fine non se n'è fatto niente per via della ricezione avuta da Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Pare che Rockstar avesse i progetti di rimasterizzazione sul tavolo, ma le polemiche l'avrebbero fatta desistere.

Naturalmente prendete la notizia con le dovute cautele, perché si tratta pur sempre di una voce di corridoio. C'è da dire che Tez2 è considerato molto affidabile sulle cose di Rockstar e che la compagnia non commenta mai le informazioni trafugate, vere o meno che siano, quindi bisogna fidarsi della fonte che ha affermato di aver ricevuto la soffiata da persone affidabili che conoscono bene i piani di Rockstar.

Già in passato si era parlato di versioni rimasterizzate dei due giochi, ma non si è mai visto niente in merito. Va detto che effettivamente le polemiche per la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition potrebbero essere state viste come controproducenti dal punto di vista dell'immagine della compagnia, tanto da consigliare di evitare progetti simili, almeno nel breve periodo.