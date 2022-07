Skyrim in multiplayer cooperativo con la mod Together Reborn, in uscita questa settimana

The Elder Scrolls V: Skyrim continua ad essere un laboratorio di mod e rielaborazioni da parte degli utenti, con una mod particolarmente attesa che è finalmente in arrivo questa settimana e che consentirà di affrontare il gioco in multiplayer cooperativo: la mod Skyrim Together Reborn è infine in uscita l'8 luglio 2022 in versione completa.

In base a quanto riferito dai modder responsabili di questo ambizioso progetto, il lancio non riguarda una versione beta o comunque un'edizione di prova, bensì una vera e propria versione definitiva 1.0, con tutte le caratteristiche previste all'interno.

Il progetto Skyrim Together iniziò vari anni fa, ma ha attraversato uno sviluppo un po' travagliato fino a un reboot completo effettuato nel 2019.

Circa tre anni il progetto venne rilanciato completamente con il titolo di Skyrim Together Reborn, a significare appunto una sorta di reboot di questa ampia mod totale del gioco che consente di affrontare l'avventura in multiplayer cooperativo. Questo rilancio è stato causato anche dalla scoperta che la prima versione si basava sul codice di Skyrim Script Extender senza però avere i permessi per usarlo, o comunque senza aver raggiunto un accordo con i responsabili.

La mod venne dunque bloccata e completamente rielaborata su un nuovo codice. Come dimostra il video riportato sopra, che risale allo scorso maggio, con questa mod è possibile affrontare Skyrim in più giocatori, anche cinque contemporaneamente, con azione coordinata. Solo l'host può dialogare con gli NPC e attivare la progressione delle quest, ma per il resto gli avanzamenti e le azioni coinvolgono tutti ed è possibile anche attivare il PvP.

