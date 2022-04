Skyrim: mod a 8K per le texture migliora tutte le caverne del gioco

The Blender Animator, noto modder, ha pubblicato un nuovo pacchetto di texture a 8K per The Elder Scrolls V: Skyrim, il gioco di ruolo d'azione di Bethesda uscito più di dieci anni fa. Questo pack si occupa di migliorare le texture delle caverne, all'interno delle quali i giocatori passano molto tempo.

Viene precisato che questo pacchetto di texture a 8K potrebbe non essere compatibile con altri pack di texture HD. In teoria, non dovrebbe creare problemi con quei pacchetti che non includono texture per le caverne di Skyrim, ma ovviamente trattandosi di mod potrebbero esserci problemi di compatibilità non verificati dai creatori.

Queste texture a 8K sono compatibili con Skyrim Legacy Edition e Skyrim Special Edition: potete trovare le due versioni ai link appena indicati. Ecco un paio di immagini che mostrano la qualità delle nuove texture del gioco di Bethesda.

Se siete in cerca di mod un po' più particolari e siete fan sia di Skyrim che di Oblivion, vi segnaliamo l'ambiziosa mod Skyblivion che si mostra in altri 15 minuti di video.

Vi segnaliamo infine anche un'altra curiosità molto interessante: gli scheletri di Skyrim hanno ora un volto grazie alla ricostruzione facciale di Ancestral Whispers.