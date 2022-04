Sonic Origins, prime immagini per la raccolta della serie SEGA

Sonic Origins si mostra con le prime immagini ufficiali, pubblicate da SEGA a pochi giorni dall'annuncio della raccolta, che come sappiamo includerà cinque giochi classici della serie dedicata al porcospino velocista.

In uscita il 23 giugno, Sonic Origins consentirà di cimentarsi con Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD, coprendo dunque l'intera saga come l'abbiamo vista sulle piattaforme a 16 bit.

I giochi potranno contare sulla grafica originale ma anche su alcune nuove funzionalità, come ad esempio il Mission Mode per affrontare determinati livelli con un obiettivo preciso, nonché una serie di bonus digitali.

La riproposizione dei capitoli classici di Sonic non arriva a caso, considerando il grande successo di Sonic 2: il film e l'intenzione di SEGA di dar vita a un proprio universo cinematografico.