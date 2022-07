Xbox app su TV Samsung: video test dello streaming da una sviluppatrice di Sony Santa Monica

L'App Xbox ufficiale su TV Samsung è stata lanciata qualche giorno fa e cominciano a comparire i test in video e, curiosamente, uno dei primi ad arrivare online proviene da Alanah Pearce, che è ufficialmente una sviluppatrice di Sony Santa Monica.

La Pearce è in effetti una sceneggiatrice impiegata in Santa Monica, dunque tecnicamente non proprio una sviluppatrice, ma è comunque curioso notare come continui ad occuparsi comunque di videogiochi a tutto tondo effettuando anche degli approfondimenti ed hands-on su prodotti che arrivano dalla concorrenza diretta.

Il video è comunque interessante, al di là di questa particolarità, perché è uno dei primi che mostra in pratica il funzionamento dell'app Xbox lanciata su TV Samsung, peraltro con una valutazione molto positiva. La Pearce ha infatti rilevato un ottimo funzionamento del sistema e soprattutto una latenza alquanto bassa, anche se questo aspetto probabilmente è destinato a variare molto in base al luogo di residenza dei vari utenti e alla qualità della connessione a internet.

Come riferito a fine giugno, l'app Xbox sui TV Samsung è stata lanciata ufficialmente con il Samsung Gaming Hub il 30 giugno, un sistema che integra al suo interno anche GeForce Now e Google Stadia oltre a Xbox Cloud tutti in un'unica soluzione.