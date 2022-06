Samsung Gaming Hub per TV disponibile con Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e Google Stadia

Samsung ha annunciato che da oggi la Samsung Gaming Hub è disponibile per tutti gli smart TV del 2022 della compagnia sudcoreana. Questa piattaforma all-in-one permette agli utenti di fruire di Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Utomik, Google Stadia e in futuro anche Amazon Luna (negli Stati Uniti) direttamente tramite il TV senza dover utilizzare una console o un hardware apposito.

La caratteristica sicuramente più interessante del Samsung Gaming Hub è la presenza dell'app per Xbox Cloud Gaming. Mentre Google Stadia e GeForce Now sono disponibili ormai per svariati Smart TV, il servizio di Microsoft infatti è un'esclusiva temporale per i modelli Samsung. Tramite i Xbox Cloud Gaming è possibile giocare a un vasto catalogo di giochi Xbox e PC riservati agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e gratuitamente a Fortnite, il tutto in streaming, dunque senza dover utilizzare una Xbox Series X o S.

I giocatori possono utilizzare i loro accessori preferiti, come cuffie e controller Bluetooth, con Samsung Gaming Hub senza la necessità di acquistare nuovo hardware, rendendo l'accesso ai giochi molto semplice. Inoltre integra anche i servizi di musica e streaming come Twitch, YouTube e Spotify. I giocatori possono anche ricevere le ultime notizie sui giochi, guardare tutorial, ascoltare la loro musica e podcast preferiti e visualizzare i trailer dei giochi più attesi tutto tramite l'Hub.

Come accennato in apertura il Samsung Gaming Hub è disponibile per i TV usciti nel 2022, inclusi quelli della Serie Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED (Smart TV 2022 superiori a BU8000) e Smart Monitor 2022.