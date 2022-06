Xbox Cloud Gaming: data di uscita dell'app per Samsung Smart TV

Dopo averla annunciata lo scorso anno, Microsoft è finalmente pronta a pubblicare l'app nativa per Samsung Smart TV di Xbox Cloud Gaming. A partire dal prossimo 30 giugno 2022, infatti, tutti i possessori delle più recenti televisioni del colosso coreano potranno scaricare l'app con la quale giocare direttamente sul televisore coi giochi in cloud contenuti all'interno dell'Xbox Game Pass.

La collaborazione tra Microsoft e Samsung continua imperterrita. I device del colosso coreano, infatti, sono i primi nei quali la casa di Redmond attiva i suoi servizi di gaming più importanti. Anche in questo caso, infatti, Samsung è stato scelto come partner primario per la pubblicazione dell'app nativa di Xbox Cloud Gaming. Questo vuol dire che basteranno una Smart TV di Samsung e una connessione internet per poter giocare in cloud con giochi come Halo Infinite, Doom e Elder Scrolls.

I giochi in cloud di Xbox Game Pass

A quanto pare sarà possibile giocare a Fortnite in maniera assolutamente gratuita, mentre per tutti gli altri giochi sarà necessario un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Dopo il primo periodo di lancio e di testing sui modelli più recenti, il servizio dovrebbe essere esteso anche su Smart TV meno recenti e soprattutto su modelli adatti di produttori differenti da Samsung. Sfortunatamente, però, non si hanno ancora date ufficiali.

Microsoft ha anche annunciato che Xbox Cloud Gaming arriverà in testing anche in nuovi paesi come Argentina e Nuova Zelanda, espandendo ulteriormente il bacino potenziale d'utenza della piattaforma Xbox.