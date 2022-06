Microsoft annuncia Project Moorcroft, un servizio di demo per gli utenti Game Pass

Durante l'Xbox Briefing, un appuntamento nel quale il colosso di Redmond delinea la sua strategia nel campo del gaming, Microsoft ha annunciato Project Moorcroft. Si tratta di uno speciale servizio di demo per gli utenti Game Pass che dovrebbe portare grandi benefici sia per gli studi di sviluppo sia per gli utenti. Questi ultimi, infatti, possono provare un gioco prima del tempo e capire se fa per loro, mentre gli studi verranno pagati per creare queste demo.

Come diciamo nello speciale Il futuro di Xbox, tra Cloud e Game Pass, "Project Moorcroft è un programma che andrà ad arricchire Xbox Game Pass con la possibilità di provare in anteprima delle demo di giochi in sviluppo" si tratta di un'iniziativa simile alla Steam Next Fest. "Gli utenti possono così scoprire nuovi giochi da tenere d'occhio e farsi un'idea più concreta prima di acquistarlo; gli sviluppatori, invece, possono approfittare delle demo per farsi pubblicità e, soprattutto, possono raccogliere feedback su cosa funziona bene e cosa funziona meno", dice il nostro Vincenzo Lettera.

Il catalogo cloud del Game Pass

"PlayStation ha di recente annunciato un programma simile per gli abbonati PlayStation Plus, ma rispetto all'alternativa proposta da Sony, Project Moorcroft ha due differenze importanti: da un lato il programma è assolutamente facoltativo per gli sviluppatori, che possono decidere liberamente se pubblicare una demo oppure no; gli sviluppatori partecipanti verranno inoltre compensati per il tempo e le risorse spese a realizzare una demo, un dettaglio assolutamente non trascurabile e che potrebbe convincere col tempo sempre più team di sviluppo ad abbracciare il progetto."

