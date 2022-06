Xbox Game Cloud: Win 11 ed Edge avranno nuove opzioni dedicate al gaming

Se il buongiorno arriva dal mattino, l'evento Xbox & Bethesda sarà molto interessante. Già l'Xbox Briefing, infatti, è stato ricco d'informazioni molto interessanti che riguardano Xbox, visto più come servizio di gaming che come piattaforma videoludica. In quest'ottica, infatti, il colosso di Redmond sta portando il suo servizio su tantissimi device diversi, soprattutto grazie alle potenzialità del cloud. Microsoft, ovviamente, non vuole rinunciare ai suoi tanti prodotti, anzi, la sua strategia è di spingerli tutti assieme per ampliare l'ecosistema. Per questo motivo Windows 11 e Microsoft Edge sono comunque sempre al centro del progetto Xbox e otterranno delle nuove funzionalità pensate appositamente per Xbox Cloud Gaming.

Come raccontato dal nostro Vincenzo Lettera nello speciale Il futuro di Xbox, tra Cloud e Game Pass, "oltre che sulle TV Samsung, Microsoft intende espandere l'esperienza Xbox anche su PC attraverso Windows 11 ed Edge.

Xbox Game Pass su Windows 11

Per quanto riguarda il sistema operativo, si è parlato di nuove ottimizzazioni per i giochi in finestra, oltre a supportare funzionalità come l'Auto HDR e il Variable Refresh Rate. È anche in arrivo una app per aiutare nella calibrazione colore, un Widget attraverso cui consultare il catalogo Game Pass ed entrare rapidamente in partita, oltre alla Controller Bar, che permette di accedere ai giochi o a Xbox Cloud Gaming su PC senza utilizzare mouse e tastiera, ma solo il pad.

Chi utilizza Edge come browser web si ritroverà presto una home page rinnovata con una pagina dedicata ai videogiochi, dentro cui trovare notizie, guide, link a live streaming e informazioni su nuove uscite, su tornei in arrivo o sul catalogo Xbox Cloud Gaming."