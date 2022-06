skate., il primo trailer di gameplay invita a registrarsi alla versione test

Electronic Arts ha pubblicato il primo trailer di gameplay dell'attesissimo skate., che è anche un invito a registrarsi alla versione test del gioco, per provarlo in anteprima. Finalmente, quindi, possiamo vedere in azione la nuova incarnazione del franchise, annunciata nel 2020.

Pagina di registrazione al testing di skate.

Leggiamo le motivazioni del lancio della fase di testing:

Il filmato è di suo abbastanza particolare. La prima parte mostra il gioco in azione, ma con risorse grafiche evidentemente non finite, come se i filmati fossero stati presi da delle build di lavorazione (probabilmente lo sono). Il gioco vero e proprio arriva nella seconda parte, che si conclude con l'invito a iscriversi alla fase di test.

Vi abbiamo detto che siamo tornati e che ci stiamo ancora lavorando, ma è ora che vediate cosa abbiamo realizzato. È ancora presto, ma vogliamo fare le cose per bene, e ciò significa invitarvi a partecipare allo sviluppo.

Come skate. insider avrete la possibilità di giocare in anteprima e di fornire feedback durante tutte le fasi di sviluppo. Dobbiamo ampliare l'accesso a skate. gradualmente con il progredire dello sviluppo per assicurare un'esperienza fluida, e ciò significa che non possiamo garantire quando verrete ammessi a giocare.

La pagina specifica inoltre che: I testing di skate. insider saranno test di gioco CHIUSI per chiunque sia stato selezionato a partecipare. È proibito condividere video, registrazioni, immagini o streaming di qualsiasi contenuto del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che skate. è stato annunciato per PC, Xbox Series X e S e PS5.