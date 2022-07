Offerte eBay: smartphone Apple iPhone 13 5G 128GB in super sconto

Le offerte eBay oggi ci portano a scoprire uno smartphone Apple iPhone 13 5G da 128 GB in forte sconto. Il prodotto viene inoltre spedito in giornata entro le 16:00, con una consegna in 24/48 ore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Andiamo a vedere meglio lo sconto: il prodotto è venduto a 799€, una cifra molto interessante se pensiamo al dispositivo, ultimo uscito dell'azienda di Cupertino. L'Apple iPhone 13 5G da 128 GB di solito si trova al prezzo di 939€ sul sito ufficiale, classificando questo sconto ad una percentuale attorno al 18%.

La colorazione è il Midnight, un grigio scuro tendente al nero. Per le specifiche invece, abbiamo uno schermo da 6,1 pollici OLED, un sistema evoluto a doppia fotocamera e un chip A15 Bionic, con tanto di GPU 4-core.

Smartphone Apple iPhone 13 5G 128GB

