Genshin Impact: i primi tre personaggi di Sumeru sono stati annunciati ufficialmente

A pochi giorni dal lancio della versione 2.8 di Genshin Impact, Hoyoverse ha deciso di stuzzicare i giocatori presentando i primi tre personaggi in arrivo assieme alla nuova regione di Sumeru a fine estate, ovvero Collei, Tighnari e Dori. Inoltre è stato pubblicato anche un trailer dedicato ai Fatui Harbingers.

Sia Tighnari che Collei sono dei guardiani di una foresta, utilizzano l'arco e sfruttano il nuovo elemento Dendro, che sarà una delle grandi novità proprio della versione 3.0 di Genshin Impact. Dori invece è descritta come una mercante di Sumeru e utilizza le claymore sfruttando l'elemento Electro. Potete ammirare gli artwork dei tre personaggi nei tweet qui sotto:

Tutti e tre i personaggi in realtà erano stati già svelati nei giorni scorsi tramite alcuni leak, ma ora è arrivata la conferma ufficiale della loro esistenza da parte di Hoyoverse. Solitamente quando la software house cinese presenta delle nuove unità in questo modo queste vengono introdotte nel gioco nella versione successiva, ovvero in questo caso la 3.0, prevista per gli ultimi giorni di agosto 2022.

Come detto in apertura, oltre ai tre personaggi di Sumeru, Hoyoverse ha pubblicato anche un nuovo trailer che svela l'intero gruppo degli "Eleven Fatui Harbingers", l'elité dell'esercito dei Fatui comandato dall'Archon di Snezhnaya.

Vi ricordiamo che mercoledì 13 luglio arriverà la versione 2.8 di Genshin Impact con nuovi eventi, quest e il debutto di Shikanoin Heizou, che pochi giorni fa è stato protagonista di un nuovo trailer.