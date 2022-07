Genshin Impact: un trailer mostra Sumeru e il nuovo elemento Dendro della versione 3.0

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact dedicato alla regione di Sumeru in arrivo nella versione 3.0 e all'elemento Dendro, che promette di portare grandi cambiamenti nel gameplay dell'Action RPG free-to-play.

Il filmato, il primo di una serie di approfondimenti sulla nuova regione di Genshin Impact, mostra alcune delle lussureggianti location di Sumeru, nonché anche un boss e alcuni nemici minori inediti.

Il video si concentra in particolare sulle reazioni basate sull'elemento Dendro che con la versione 3.0 diventerà parte integrante del gameplay di Genshin Impact. In particolare gli sviluppatori di Hoyoverse spiegano come elementi dello scenario e nemici basati sul Dendro reagiranno in modo differente a seconda della reazione elementale innescata. Ad esempio, colpendo un nemico afflitto da Dendro con un'abilità Hydro si attiverà la reazione "Bloom", generando una sorta di germoglio cristallizzato, che supponiamo permetterà di recuperare punti vita al personaggio che lo raccoglie o latri bonus.

La versione 3.0 di Genshin Impact sarà disponibile, salvo imprevisti, alla fine di agosto 2022. La prossima settimana, invece, arriverà l'Update 2.8, con nuovi eventi, quest e il debutto di Shikanoin Heizou, che pochi giorni fa è stato protagonista di un nuovo trailer.