Genshin Impact - Update 2.8: Shikanoin Heizou, rerun di Kazuha, nuove skin e tutte le novità svelate

Hoyoverse oggi ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con l'Update 2.8 che verrà pubblicato a metà luglio. L'aggiornamento vedrà il ritorno dei banner di vari personaggi, tra cui il tanto desiderato Kaedehara Kazuha, nuove quest, eventi, due skin e anche il debutto di Shikanoin Heizou. Qui sotto trovate anche il trailer dell'aggiornamento che riepiloga i contenuti annunciati oggi.

L'update 2.8 di Genshin Impact si intitola "Summer Fantasia" e sarà disponibile a partire da mercoledì 13 luglio. Tra una novità e l'altra come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per ottenere 300 Primogem gratis e non solo.

Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 2.8 di Genshin Impact ci sarà il ritorno del banner di Kaedehara Kazuha che includerà anche il nuovo personaggio Shikanoin Heizou. Nella seconda fase invece troveremo i rerun dei banner di Yoimiya e Klee.

Shikanoin Heizou è un personaggio 4 stelle di tipo Anemo che combatte con i catalyst, anche se fondamentalmente tutto il suo kit si basa principalmente su attacchi melee con pugni e calci infusi con il vento. La sua Elemental Skill è un pugno caricato infuso dell'elemento Anemo che infligge danni ad area. L'Elemental Burst invece consiste in un calcio volante che scatena un'esplosione elementale.

L'evento principale della versione 2.8 di Genshin Impact sarà "Summertime Odyssey" che sarà ambientato nel Golden Apple Archipelago, con dungeon speciali e legati a specifici personaggi come Xinyan, e sfide a tempo in barca. In palio ci sono Primogem, una Crown of Insight e la possibilità di sbloccare Fischl gratuitamente.

"Reminiscent Regimen" invece è un evento specifico da affrontare in co-op insieme a un altro giocatore. Il duo dovrà proteggere una zattera eliminando gli ostacoli e i nemici che appariranno. Anche in questo caso in palio ci sono Primogem, nonché materiali. In "Resonating Visions" i giocatori dovranno esplorare il Golden Apple Archipelago e trovare delle conchiglie che contengono dei frammenti di storia. "Hidden Strife" invece presenta sfide di combattimento con protagonista Diluc. Infine "Evermotion Mechanical Painting" consiste in una serie di puzzle da risolvere utilizzando degli ingranaggi.

Sono state presentate anche due nuove skin, una per Fischl e l'altra per Diluc. La prima sarà ottenibile gratuitamente durante il ciclo vitale dell'Update 2.8 completando Resonating Vision e successivamente acquistandola dal negozio interno.

Nessuna novità, invece, per la tanto attesa localizzazione in italiano. La speranza è che venga introdotta con il corposo aggiornamento 3.0 di Genshin Impact in arrivo a fine agosto, che porterà numerose novità, tra cui la regione di Sumeru, che tra l'altro è stata svelata con un breve teaser trailer.