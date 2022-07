eFootball 2022: video confronta la versione attuale con quella disastrosa del lancio

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che confronta la versione attuale di eFootball 2022 con quella del lancio avvenuto alla fine dello scorso settembre, mettendo in luce i cambiamenti apportati da Konami nell'ultimo anno.

Al lancio eFootball 2022 venne criticato aspramente per problemi nelle cutscene, i volti dei giocatori, le espressioni facciali, le animazioni e la fisica del pallone e tante altre magagne di natura tecnica o elementi sottotono.

Come possiamo vedere nel video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, grazie agli aggiornamenti usciti nei mesi, eFootball 2022 sotto il profilo tecnico ha ricevuto miglioramenti sostanziali sotto molti aspetti, come confermato anche nella nostra recensione della versione 1.00 uscita ad aprile.

Ad esempio, i modelli poligonali e le espressioni facciali dei calciatori più famosi, come Messi e Cristiano Ronaldo (che al lancio erano diventati dei meme virali su Twitter), sono stati rielaborati e ora sono molto più credibili e fedeli alle controparti reali. Vediamo miglioramenti anche per quanto riguarda la fisica della palla e durante i contrasti, le animazioni dei giocatori, così come sostanziali modifiche per il pubblico sugli spalti e gli elementi di corredo degli stadi.

Il mese scorso eFootball 2022 ha dato il via alla Stagione 2, accompagnata da un corposo aggiornamento. Ieri inoltre abbiamo pubblicato la nostra recensione di eFootball 2022 Mobile, la versione per iOS e Android del titolo calcistico di Konami.