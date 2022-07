Famitsu, Final Fantasy 16 battuto da Splatoon 3 nella classifica dei giochi più attesi

Famitsu ha pubblicato la tradizionale classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori. Anche questa volta Splatoon 3 svetta in cima, con Final Fantasy 16 e Xenoblade Chronicles 3 a completare il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Ecco la top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[NSW] Splatoon 3 - 525 voti [PS5] Final Fantasy 16 - 498 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 456 voti [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 403 voti [NSW] Dragon Quest 10 Offline - 398 voti [NSW] LIVE A LIVE - 392 voti [NSW] Bayonetta 3 - 387 voti [NSW] Pokemon Scarlet and Violet - 302 voti [NSW] Ushiro - 186 voti [PS4] Soul Hackers 2 - 164 voti [NSW] Anonymous;Code - 148 voti [PS5] Soul Hackers 2 - 127 voti [PS5] Pragmata - 122 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 117 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 111 voti [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series - 109 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 106 voti [NSW] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 99 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 95 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 90 voti [PS4] Star Ocean 6 - 85 voti [PS5] Star Ocean 6 - 77 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 76 voti [PS4] Anonymous;Code - 74 voti [PS4] Fairy Fencer F: Refrain Chord - 69 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 64 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 56 voti [PS4] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 53 voti [NSW] SD Gundam Battle Alliance - 51 voti [PS4] Valkyrie Elysium - 48 voti

Splatoon 3

Come possiamo vedere Splatoon 3 è nuovamente primo, confermando la posizione conquistata circa un mese fa e il grande entusiasmo verso il coloratissimo sparatutto multiplayer di Nintendo in arrivo il 9 settembre. Nessun cambiamento anche per il resto del podio, con Final Fantasy 16 e Xenoblade Chronicles 3 che si confermano rispettivamente al secondo e terzo posto.

In generale la top 10 è dominata dalle produzioni Nintendo, che includono anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto. Molto più equilibrato il resto della classifica dove troviamo un buon numero di titoli per PS4 e PS5.

Come da tradizione nella classifica dei giochi più attesi da Famitsu sono presenti solo produzioni di stampo orientale. Hogwarts Legacy, che la scorsa settimana si era piazzato ventinquattresimo e rappresentava l'eccezione alla regola, ora è uscito dalla top 30.