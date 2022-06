eFootball 2022 Stagione 2 disponibile, grosso aggiornamento anche per il gioco mobile

eFootball 2022 si aggiorna con l'arrivo della Stagione 2 con "European Leagues Highlights - Clubs, Team Playstyles, and Prime Players", ovvero un update contenente i calciatori dei club che si sono affermati nei campionati europei 2021-2022, con attenzione particolare allo stile di squadra e alle carte speciali, mentre il gioco mobile passa ufficialmente da PES a eFootball 2022 con un grosso aggiornamento.

Vediamo dunque alcune delle novità inserite con la Season 2. Tra queste c'è il Dream Team Power Pack, con ogni pacchetto che contiene un mix di 11 calciatori e oggetti allenamento. Tra questi, troviamo il Premium Ambassador Pack, contenente alcuni tra i giocatori più prestigiosi come Lionel Messi e Neymar Jr., al prezzo di 2.000 monete eFootball. All'interno troviamo una Carta Calciatore Leggendario, 10 Featured Player Card e 15 Training Program da 4000 Exp.

I Premium Club Pack contengono serie di calciatori dei club più prestigiosi d'Europa che sono stati protagonisti di una sensazionale stagione 2021-22: FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United. Al prezzo di 2000 monete eFootball, contengono 1 Carta Calciatore Leggendario, 10 Featured Player Card e 15 Training Program da 4000 Exp.

I Club Pack propongono un pacchetto con calciatori dalla stagione 2021-22 di uno dei club partner di Konami in Europa come Arsenal, AS Roma, Celtic FC e tanti altri. Al prezzo di 1500 monete eFootball, vi troviamo 11 Featured Player Card e 7 Training Program da 4000 Exp.

Al Dream Team sono stati aggiunti vari nuovi elementi:

Obiettivi: Sono stati aggiunti nuovi "Obiettivi", grazie ai quali i giocatori potranno guadagnare ricompense completando sfide. Sono ora disponibili anche gli Obiettivi Premium, che possono essere acquistati con monete eFootball per ottenere ricompense migliori

Allenatori Leggendari: Allenatori leggendari come Johan Cruyff saranno disponibili in futuro come ricompense per gli Obiettivi Premium. Gli allenatori leggendari hanno abilità di allenamento diverse da quelle degli allenatori normali

​Possibilità di salvare più stategie di gioco: È stata aggiunta la possibilità di salvare più stategie di gioco. Squadre con tattiche diverse per eventi diversi possono essere salvate e richiamate in ogni momento. Ciò consentirà agli utenti di creare più squadre uniche per diverse stagioni ed eventi, adattandosi al meglio alle continue e future evoluzioni di eFootball

Talenti suggeriti: Aggiunta una funzione "Suggerito" che migliora automaticamente i parametri nella progettazione dei talenti per far crescere i giocatori

Per quanto riguarda la versione mobile, con questo maxi-aggiornamento il vecchio PES diventa eFootball 2022 e introduce la nuova modalità "Dream Team" che permette ai giocatori di creare la propria squadra, esattamente come nella versione console, e offre un nuovo livello di controllo che permette ai giocatori di prendere decisioni e modificare le tattiche di gioco sulla base delle teorie calcistiche del mondo reale.

Il gioco continuerà a preservare i nomi reali dei grandi club europei, le leggende della storia del calcio e i Live Update settimanali delle squadre e dei singoli giocatori.

Gli eventi in-game che caratterizzano la nuova stagione, "European Leagues Highlights - Clubs, Team Playstyles, and Prime Players", inizieranno oggi e i giocatori appariranno nelle carte speciali che raffigurano i club che hanno dominato le leghe europee nella stagione 2021-2022.