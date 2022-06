One Piece: il cosplay di Nefertari Bibi da Anastasia.komori è da vera principessa

One Piece è nuovamente fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di Nefertari Bibi da parte di Anastasia.komori, che si presenta come una vera principessa con il costume e il portamento richiesto per interpretare al meglio il personaggio.

Non si tratta peraltro di un soggetto molto utilizzato dalle cosplayer, nonostante sia molto affascinante: anche la relativa originalità della scelta rende questo cosplay molto interessante. Nefertari Bibi (o Vivi, come scritto nella traslitterazione occidentale in diversi altri paesi) è la Principessa del Regno di Alabasta, ma ha un passato decisamente burrascoso.

Il suo aspetto regale ed elegante nasconde i diversi ruoli che ha coperto in passato: inizialmente Frontier Agent della Baroque Works con il nome in codice di Miss Wednesday, successivamente è diventata parte integrante della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia, unendosi ai protagonisti della serie One Piece per una parte della storia della serie.

Il cosplay da parte di Anastasia.komori mostra Nefertari Bibi nei suoi abiti regali, dunque nella versione più rilassata ed elegante della ragazza, che tuttavia non è tipo da ostentare la sua ricchezza e nobiltà. Il portamento regale viene comunque riproposto in maniera convincente dalla modella, che peraltro specifica, nel messaggio allegato alle foto, di aver creato a mano il bel costume.