The Witcher 3: il cosplay di Yennefer da xandrastax ci incanta al primo sguardo

Torniamo nelle atmosfere di The Witcher 3 con un nuovo cosplay di Yennefer, uno dei personaggi più gettonati dalle cosplayer, in questo caso eseguito con grande personalità da xandrastax, che si prodiga in un'interpretazione davvero incantevole.

La cosplayer riprende lo stile del personaggio femminile creato da Andrzej Sapkowski, ma interpretandolo comunque con un piglio molto personale. Il look ricorda ovviamente quello dalla serie di videogiochi di CD Projekt RED, ma la modella mostra la maga in una veste alquanto intima, per così dire, pronta per la notte.

Sguardo ammaliante, capelli corvini e "costume" scuro, la Yennefer di xandrastax è veramente molto convincente, pur mantenendo un certo grado di originalità nell'interpretazione, visto che alcuni particolari sono praticamente personalizzati, rimanendo comunque perfettamente in tema.

L'atmosfera c'è tutta e l'atteggiamento della cosplayer rientra abbastanza precisamente nel personaggio che abbiamo visto nella serie di The Witcher, con il tocco fascinoso che si associa perfettamente alla maga in questione.