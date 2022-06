Xbox Showcase Extended: Aaron Greenberg invita a contenere le aspettative per l'evento

Si terrà oggi, 14 giugno 2022 alle ore 19:00 il secondo evento di Microsoft, ovvero l'Xbox Games Showcase Extended, ma Aaron Greenberg invita a contenere le aspettative per quanto riguarda i contenuti dell'evento, che saranno ovviamente molto più limitati rispetto a quelli della presentazione di domenica 12 giugno 2022.

Per chi ha visto il medesimo show l'anno scorso - o in generale ha seguito gli eventi Microsoft negli ultimi anni - la cosa non dovrebbe essere sorprendente: l'evento "Extended" solitamente non riporta novità assolute, bensì approfondimenti su giochi annunciati e mostrati già nel corso della presentazione precedente, considerata principale.



"Visto che in molti si stanno chiedendo cosa aspettarsi per domani", ha scritto Aaron Greenberg di Microsoft Xbox, "Avete visto tutte le nostre novità nell'evento di domenica, lo stream Extended conterrà interviste e offrirà un contesto più approfondito per discutere con sviluppatori e persone che lavorano ad alcuni di quei giochi".

È precisamente quello che abbiamo visto anche l'anno scorso: lo show Extended contiene soprattutto interviste e approfondimenti con gli sviluppatori, che spiegano più nel dettaglio alcuni giochi già mostrati. Possiamo dunque aspettarci nuove informazioni e più dettagli, ma è improbabile che arrivino altri annunci o presentazioni a sorpresa.

C'è anche da dire che, durante l'evento Extended dell'anno scorso, venne diffuso un video inedito di Senua's Saga: Hellblade 2, cosa che costituisce un precedente interessante, ma non è detto che la sorpresa si ripeta anche quest'anno. In ogni caso, sarà comunque interessante seguire gli approfondimenti che si terranno durante il livestream a partire dalle ore 19:00 di oggi, che vi invitiamo ovviamente a seguire con noi sul nostro canale Twitch di Multiplayer.it.