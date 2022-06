PS5 da GameStop in vendita domani 15 giugno, quando e come acquistarla

PS5 Standard (ovvero il modello con lettore ottico per i dischi) sarà nuovamente acquistabile presso GameStop domani, mercoledì 15 giugno 2022, con la formula già vista nelle scorse settimane: la console sarà messa in vendita in bundle con altri prodotti e la disponibilità effettiva verrà annunciata in diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

La versione standard di PS5 sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 15 giugno dalle 16:00 in poi. Seguendo il trend ormai stabilito dal rivenditore nelle scorse settimane, durante una diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia che inizierà alla stessa ora verrà annunciato quando la console sarà effettivamente disponibile per l'acquisto. Considerando che le scorte di PS5 saranno come al solito estremamente limitate, il consiglio è il solito: seguire la diretta fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Al momento non sono stati svelati dettagli precisi sul bundle di PS5 standard di GameStop di domani, dunque attendiamo ulteriori delucidazioni previste per le prossime ore. Considerando come sono stati caratterizzati i drop degli ultimi mesi, possiamo ipotizzare anche in questo caso la presenza di uno o più bundle dal prezzo di circa 700 euro. La volta precedente è stata l'1 giugno, ad esempio, con vendita di PS5 Digital in bundle contenete Controller DualSense, Cuffie Pulse 3D, Telecomando, Cavo Play & Charge, Stand Headset Trust e PlayStation Network Card da 50 euro il tutto a 649,98 euro (ma con la console Digital che parte da un prezzo più basso).

