The Last of Us Parte I: preordine Amazon per PS5 disponibile, ecco prezzo e data di uscita

Tramite Amazon, è disponibile il preordine Amazon di The Last of Us Parte I, il gioco PS5 (e in futuro anche PC) di Naughty Dog. Il prezzo è quello pieno: 80.99€. La data di uscita è il 2 settembre 2022. Questa nuova edizione di The Last of Us, rinominata come The Last of Us Parte I, è un completo remake secondo le parole di Sony PlayStation. Viene spiegato che il gioco avrà una grafica completamente rivista e, pur essendo fedele alla struttura originale, proporrà ambienti più realistici e avrà alcuni scenari rivisitati. Ovviamente i caricamenti saranno più veloci e sarà anche sfruttato il DualSense di PS5, con nuove funzioni per i grilletti adattivi e il feedback aptico. Sarà supportato anche l'audio 3D.

The Last of Us Parte I

