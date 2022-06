The Boys: il cosplay di Starlight realizzato da Luxlo è sfolgorante

La Stagione 3 di The Boys su Amazon Prime Video continua, con i fan che non vedono l'ora di sapere cosa combineranno I Sette e i Boys nei prossimi episodi. Per ingannare l'attesa per la prossima puntata ecco il cosplay di Starlight realizzato da Luxlo.

Starlight, nome da eroina di Anne January, all'inizio della serie riesce dopo una serie di provini a entrare ne I Sette, il gruppo di supereroi più forti e famosi degli Stati Uniti. Mossa da nobili ideali, ben presto la supereroina dovrà fare i conti con la dura realtà: il mito de I Sette è solo un inganno creato dalla Vought, un'azienda più interessata ai profitti che di salvare vite umane. Il suo potere è quello di assorbire l'elettricità emessa dagli apparecchi nelle vicinanze per poi rilasciarla sul malcapitato di turno, emettendo un bagliore accecante. È dotata anche di una forza sovrumana ed è in grado di resistere persino ai proiettili.

Come potrete constatare negli scatti qui sotto, il cosplay firmato Luxlo è molto fedele alla controparte originale e basato sulla divisa da super di Starlight "ridotta", ovvero quella imposta dal reparto marketing della Vought per mettere in risalto le curve della ragazza e renderla quindi più accattivante agli occhi delle masse. Costume a parte, anche l'acconciatura è stata ricreata perfettamente, così come la classica posa della super mentre utilizza i suoi poteri sfolgoranti.

