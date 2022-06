The Boys: il cosplay di Queen Meave firmato kristy_che_ assieme a I Sette

La Stagione 3 di The Boys è arrivata e ovviamente non potevano mancare una nuova ondata di cosplay per omaggiare gli eroi, o presunti tali, della serie Amazon Prime Video. Oggi vi proponiamo il cosplay di Queen Meave firmato da kristy_che_ che è interpreta la paladina in una serie di scatti in compagnia di altri super de I Sette.

Queen Meave fa parte de I Sette, il gruppo di supereroi più famosi e forti degli Stati Uniti di America. Il personaggio per certi versi ricalca Wonder Woman, dunque parliamo di una donna dotata di una forza sovrumana ma decisamente meno nobile d'animo dell'eroina DC Comics, dato che ha deciso di piegarsi al volere della Vought, la spietata multinazionale che controlla il business dei super solo per generare profitti sempre maggiori. Durante le varie stagioni di The Boys scopriremo che in realtà Meave è più gentile e altruista di quanto non sembri e per questo motivo inizierà ad essere insofferente verso le malefatte de I Sette e in particolare quelle di Patriota.

Come potrete vedere negli scatti qui sotto Kristy_che_ propone un cosplay senza dubbio di ottima caratura e rigoroso al personaggio originale. Costume e parrucca sono molto fedeli a quelli della Queen Meave vista nella serie Amazon Prime Video e i ritocchi aggiunti in post-produzione danno maggiore carattere a questa interpretazione. Nelle foto appaiono anche altri membri de I Sette, per la precisione Starlight, Stormfront, Patriota e Abisso, anche loro rappresentati con dei cosplay davvero convincenti.

Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere le nostre prime impressione sulla Stagione 3 di The Boys, mentre se siete in cerca di altri cosplay a tema, date uno sguardo a quello di Starlight firmato happy_manek. Cambiando genere, vi suggeriamo il cosplay di Tsunade da Naruto di Hane Ame e il cosplay di Daki da Demon Slayer di iamdorasnow.

Che ne pensate del cosplay di Queen Meave realizzato da kristy_che_? Fatecelo sapere nei commenti.