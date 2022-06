Moose Around è un gioco gratis in cui si distrugge tutto, nei panni di un alce

Moose Around è un simpatico gioco gratis in cui si può andare in giro a distruggere tutto, interpretando un alce decisamente furiosa. Sì, di base più danni si fanno meglio è.

A molti ricorderà per certi aspetti Goat Simulator, anche se va detto che qui il focus è proprio sulla distruzione e, oltretutto, non dovete pagare nulla per accedere.

Gli sviluppatori parlano di un mondo disegnato a mano, di mele da mangiare e di una storia segreta da scoprire giocando. Chissà di che si tratta.

Da notare che l'alce protagonista può interagire praticamente con tutti gli oggetti degli scenari. Naturalmente facendoli a pezzi. Ma questo è un dettaglio.

Considerando che non dovete pagare nulla per ottenerlo, vale la pena di farci un giro.

Se vi interessa, potete scaricare Moose Around da itch.io.

Rendiamo anche un po' di onore al team di sviluppo:

Programmazione

William Ullholm - Lead Programmer

Luis Gómez Vecchio - Project Leader, Programmer, Music & Sounds

Rikard Röhr - Programmer & Game Design Leader

Grafica