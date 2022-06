Naruto: il cosplay di Tsunade firmato Hane Ame colpisce nel segno

Naruto e il suo carismatico cast di personaggi tornano protagonisti con un cosplay di Tsunade realizzato da Hane Ame, che ci propone un'interpretazione molto convincente della ninja leggendaria del Villaggio della Foglia.

Tsunade è uno dei personaggi che si è ritagliato più spazio nel corso della storia di Naruto, assumendo per buona parte dell'opera il ruolo di quinto Hokage. Insieme a Jiraya e Orochimaru è conosciuta come uno dei ninja leggendari del Villaggio della Foglia, titolo ottenuto grazie alla sua forza sovrumana e le impareggiabili abilità nelle arti mediche. Al tempo stesso è nota anche per essere una giocatrice d'azzardo compulsiva e per il vizio dell'alcol.

Difficile muovere qualche critica al cosplay di Tsunade realizzato da Hane Ame. Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, acconciatura e costume sono praticamente identici alla controparte originale e ovviamente non manca anche la vistosa scollatura caratteristica del personaggio. Da notare anche una certa cura per la location e i dettagli, come ad esempio la replica in scala della lumaca Katsuyu.

