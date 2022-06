Demon Slayer: il cosplay di Daki di iamdorasnow è birichino e affascinante

Demon Slayer è uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni e inevitabilmente anche il panorama dei cosplayer ha subito il grande fascino dell'opera di Koyoharu Gotōge. A riprova di ciò, ecco un nuovo cosplay di Daki realizzato da iamdorasnow, per gli amici Sally, che ha interpretato splendidamente lo spietato demone.

Daki è uno dei membri delle Lune Crescenti, il gruppo di demoni più pericolosi in assoluto al servizio di Muzan Kibutsuji, l'antagonista principale di Demon Slayer. Il suo "terreno di caccia" è il quartiere dei piaceri, dove agisce in incognito nei panni di una Oiran, ovvero una "donna di piacere". È un demone estremamente spietato, che usa la sua avvenenza per catturare e intrappolare le sue vittime, per poi divorarle con tutta tranquillità in un secondo momento.

Il cosplay realizzato da iamdorasnow è senza dubbio di ottima qualità e rappresenta perfettamente il lato più birichino e infantile del demone. Il costume è fondamentalmente identico alla controparte originale e non manca davvero nulla: dalla folta chioma bianca e verde al vestito, un kimono ridotto e succinto, senza tralasciare dettagli come gli accessori e i tatuaggi caratteristici di Daki.

